Можливе завершення війни, удари по енергетиці та безпека судноплавства – такими будуть теми тристоронньої зустрічі України, США та Росії.

Про це повідомляють Новини.LІVE з посиланням на коментар керівника Офісу Президента України Кирила Буданова.

Він зазначив, що таку зустріч планують провести наступного місяця.



«По-перше, ми плануємо таку зустріч. По-друге, применшення ударів по енергетичній сфері. Ну, і в принципі терор — це ж ненормально. Безпека, судноплавство і так далі. У нас багато технічних питань», – сказав Буданов.

Як повідомляло Інше ТВ, Буданов на YES-2026: Вікно переговорів для миру в Україні зараз існує і напряму залежить від успіху на фронті й тиску на Росію