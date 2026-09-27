Виборці Швейцарії відхилили ініціативу, яка мала зробити жорсткішим нейтральний статус країни. За попередніми результатами референдуму, який відбувся 27 вересня, близько 31% проголосували за, а 69% — проти.

Про це пише Bloomberg, передає «Бабель».

Ініціатива передбачала закріпити в Конституції Швейцарії принцип «вічного та озброєного» нейтралітету. Якби її підтримали громадяни, Швейцарія не могла б вступати до військових союзів, як-от НАТО, чи співпрацювати з ними, а також запроваджувати санкції проти країн, якщо їх не схвалила ООН.

Поштовхом до ініціативи стало рішення Швейцарії приєднатися до санкцій Євросоюзу проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Прихильники пропозиції вважали, що такий крок порушує нейтралітет країни. Цю думку поділяла й Москва, яка закликала швейцарців проголосувати за ініціативу.

Водночас уряд, парламент і всі провідні політичні партії, окрім правої Швейцарської народної партії (SVP), виступили проти цієї пропозиції. Колишній лідер SVP, мільярдер Крістоф Блохер, витратив близько двох мільйонів франків ($2,4 мільйона) на кампанію та її підтримку.

Результат референдуму не означає відмови швейцарців від нейтрального статусу країни. Натомість країна зберігає нинішню модель, за якої уряд має більше свободи визначати, як застосовувати принцип нейтралітету залежно від міжнародної ситуації.

Як повідомляло Інше ТВ, У Швейцарії голосують за жорсткіший нейтралітет: результат може змусити країну скасувати санкції проти рф