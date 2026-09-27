У Швейцарії в неділю, 27 вересня, проходить референдум щодо закріплення у Конституції значно жорсткішого принципу нейтралітету. У разі підтримки ініціативи країна більше не зможе приєднуватися до санкцій проти держав, які беруть участь у війнах, за винятком санкцій ООН, повідомляє BBC, пише УНН.

Одним із безпосередніх наслідків може стати перегляд чинних санкцій проти росії. Швейцарський уряд офіційно зазначає, що в разі схвалення ініціативи існуючі обмеження проти держав, які воюють, імовірно, доведеться скасувати. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Берн переважно приєднався до санкцій ЄС.

Ініціатива також передбачає, що Швейцарія не повинна вступати до військових або оборонних альянсів чи співпрацювати з ними. Виняток можливий, якщо сама країна зазнає військового нападу або такий напад безпосередньо готується.

Швейцарія і зараз не є членом НАТО, однак співпрацює з іншими державами у сфері безпеки. Уряд країни попереджає, що нові правила суттєво обмежать таку взаємодію та можливості Берна реагувати на міжнародні кризи.

Федеральна рада та парламент Швейцарії виступили проти ініціативи. Її прихильники, навпаки, вважають, що жорсткіші правила не дозволять владі довільно трактувати нейтралітет та допоможуть зберегти роль країни як міжнародного посередника.

Швейцарський нейтралітет закріплений у Конституції з 1848 року. Нинішній референдум стосується не відмови від нього, а того, наскільки жорсткими мають бути правила його застосування надалі.