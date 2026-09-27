Цього тижня росіяни випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, також близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значна частина – балістика. І цієї ночі, на жаль, є загиблі від російських ударів.

Про це йдеться у сьогоднішньому коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«У Запорізькій області внаслідок обстрілів загинули троє людей. У Києві через влучання дрона загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким… Під ударами цієї ночі були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура Одещини, Харківщини, Сумщини, Миколаївщини, Херсонщини, Полтавщини, Житомирщини та Київщини. Уранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві. Три людини постраждали внаслідок першого удару, і серед них двоє дітей.

Постійно працюємо з європейцями, Америкою, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами заради зміцнення нашого захисту та реальної дипломатії. Але, на жаль, не вистачає послідовно сильної позиції Китаю та Індії, Бразилії та Південної Африки, країн «двадцятки» та Глобального Півдня. Фактично кожна із цих країн має вплив на Росію і може допомогти миру стати реальністю. Побудувати гарантовану гідну безпеку тут, в Україні, означає додати безпеці та стабільності глобально. Я дякую всім, хто не залишається осторонь та допомагає Україні», – зазначається в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Українці вночі збили 147 російських дронів із 170