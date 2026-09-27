26 вересня та в ніч на 27 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

У Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України. Такі об’єкти систематично уражаються для зниження спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотні системи.

Також у Крепенському та Луганську Луганської області уражено два склади боєприпасів.

Крім того, у Ровеньках Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 221 бій, найбільше – на Костянтинівському та Покровському напрямках – Генштаб