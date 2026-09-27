Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області продовжує роботу щодо контролю якості питної води у пунктах розливу міста Миколаєва.

У межах цієї роботи фахівцями відібрано зразки питної води для проведення лабораторних досліджень за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками.

Як повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області, за результатами лабораторних досліджень у зразках питної води, відібраних у пунктах розливу міста Миколаєва, встановлено невідповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за фізико-хімічними показниками, а саме:

– вул. Погранична, 9 — водневий показник (pH) становив 5,5;

– вул. Бедзая, 110-А — водневий показник (pH) становив 5,7;

– вул. Вільна, 38 — загальна жорсткість становила 15 ммоль/дм³.

Суб’єктам господарювання надано пропозиції щодо вжиття відповідних заходів для приведення якості питної води у відповідність до встановлених гігієнічних вимог.

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