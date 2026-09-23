У Миколаєві змінили тариф на послуги централізованого водовідведення. Відповідне рішення 23 вересня ухвалив виконком міської ради.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Документ передбачає коригування ціни для забезпечення стабільного функціонування КП «Миколаївводоканал» та надання якісних послуг споживачам.

Начальниця відділу тарифів та цінової політики департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Олена Боличевська нагадала, що тарифи для підприємства не змінювалися з 2019 року. За цей час значно зросли ціни на основні складники, що впливають на тарифоутворення. У зв’язку з цим тарифи на послуги «Миколаївводоканалу» не покривають витрати, і підприємство має багатомільйонну збитковість.

«За 8 місяців поточного року підприємство має майже 360 мільйонів гривень збитків», — зазначила Олена Боличевська.

Підставою для ухвалення цього рішення стала постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) № 2304, прийнята наприкінці минулого року.

Тож тариф на послуги централізованого водовідведення відповідатиме рівню, встановленому державним регулятором — НКРЕКП. Він становитиме 41,256 грн/куб.м.

«Такі зміни дозволять зменшити збитковість майже на 48 мільйонів гривень», — пояснила Олена Боличевська.

Разом із тим під час засідання виконкому наголосили, що тариф на послуги з водопостачання залишається без змін.

Відзначимо, що рішення виконкому міської ради щодо встановлення тарифу на послуги централізованого водовідведення вводиться в дію 1 жовтня 2026 року.

Як повідомляло Інше ТВ, «Миколаївводоканал» збирається підвищити тариф на водовідведення майже в 2,5 рази