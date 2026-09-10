Сьогодні, 10 вересня, на своєму офіційному сайті МКП «Миколаївводоканал» оприлюднив інформацію про намір змінити тариф на централізоване водовідведення з 1 жовтня 2026 року.

Серед аргументів щодо підвищення тарифу на водовідведення – суттєво змінилися складові собівартості послуги. Як зазначають на підприємстві, чинний тариф для населення покриває собівартість на виробництво послуги з централізованого водовідведення на 38,1%. Тож МКП «Миколаївводоканал» планує підвищити тариф на централізоване водовідведення до рівня встановленого постановою НКРЕКП від 30.12.2025 р. №2034 – 34, 38 грн. за 1 куб.м (без ПДВ). На даний момент цей тариф складає 13,76 грн. за 1 куб.м (без ПДВ), тобто тариф підвищиться у 2,5 рази.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх обєднань приймаються протягом 7 календарних днів з 10 вересня 2026 року

у письмовому вигляді за адресою: вул.Погранична, 161, м.Миколаїв, 54055;

в електронному вигляді на e-mail office@vodokanal.mk.ua (із зазначення в темі листа «Зауваження та пропозиції до тарифів».

Від Інше ТВ. У постанові НКРЕКП, яка вже згадувалась «Миколаївводоканалом», затверджений і новий тариф на водопостачання у розмірі 40,8 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ), що в 2,7 рази більше, ніж діючий тариф (14,61 грн. за 1 куб.м. без ПДВ). Поки це підвищення відтерміноване, оскільки в кранах миколаївців, попри всі рапорти міністерств і відомств про побудований водогін, так само тече технічна вода.

Як повідомляло Інше ТВ, «Миколаївводоканал» розпочав підготовчі роботи з реконструкції очисних споруд каналізації (ФОТО)