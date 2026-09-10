У Миколаєві призначено покарання військовослужбовцю, який спричинив ножові поранення колишньому співмешканцю своєї знайомої.

У Центральному районному суді м.Миколаєва ухвалено вирок 41-річному, раніше неодноразово судимому військовослужбовцю, обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України.

Судовий розгляд здійснювався під головуванням судді Володимира Алєйнікова, повідомила пресслужба суду.

Судом встановлено, що обвинувачений перебував в квартирі своєї знайомої по вул.Шевченка в Миколаєві. За деякий час в помешкання прийшов її колишній співмешканець і в них розпочалась сварка. Жінка вимагала, щоб той виселився з квартири і віддав ключі.

Обвинувачений втрутився в конфлікт та вдарив чоловіка в обличчя, від чого той впав на спину. Далі обвинувачений сів зверху на потерпілого та наніс йому кілька ударів в обличчя, після чого двічі вдарив ножем в шию та грудну клітину.

У судовому засіданні обвинувачений визнав провину, зазначив, що вони перебували з жінкою в її квартирі, після виниклого конфлікту, він вступився за неї та наніс її колишньому співмешканцю декілька ударів руками і ножем.

Зазначив, що діяв спонтанно, свій вчинок пояснив впливом алкогольних напоїв.

Потерпілий у підготовчому судовому засіданні неодноразово підкреслював, що в нього немає претензій до обвинуваченого і він не вважає його дії неправильними.

За результатами розгляд, суд ухвалив визнати обвинуваченого винуватим та призначити йому покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі.