Про результати роботи Офісу податкових консультантів за перший рік його діяльності розповіла начальниця управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області Тетяна Добренецька.

Відкриття Офісу податкових консультантів 8 вересня 2025 року стало важливим кроком у розвитку сервісної складової роботи податкової служби Миколаївщини. За перший рік діяльності ми бачимо, що потреба платників у професійній, своєчасній та доступній податковій допомозі є надзвичайно високою.

Так, за рік роботи Офісу його фахівці надали платникам 2811 консультацій, з яких 2267 – за 8 місяців 2026 року.

Для нас важливо, що Офіс податкових консультантів став місцем, де платник може отримати не лише відповідь на конкретне запитання, а й професійну допомогу, яка дозволяє запобігти можливим помилкам та проблемним ситуаціям. Саме тому основний принцип роботи Офісу – попередження проблем, а не лише їх вирішення, – зазначила податківиця.

Найчастіше платники зверталися з питань оподаткування фізичних осіб – 57,7 відсотка. Зокрема, їх цікавили декларування доходів за 2025 рік, земельний податок, мінімальне податкове зобов’язання та податок на нерухоме майно. Частка звернень щодо сервісів Електронного кабінету платника становила 17,8 відс., погашення податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску – 15,3 відс., оподаткування ФОП – 6,7 відс. тощо.

Ці показники демонструють, наскільки різноманітними є потреби наших платників. Тому завдання консультантів – не просто надати інформацію, а допомогти людині чи підприємцю правильно зрозуміти вимоги законодавства та застосувати їх на практиці, – наголосила Тетяна Добренецька.

Важливим напрямом розвитку Офісу стало відкриття онлайн-пунктів Офісу податкових консультантів. Такий формат дозволяє отримувати фахові консультації дистанційно, без необхідності особистого відвідування податкового органу. Такі пункти відкрито у містах Вознесенську, Південноукраїнську, Первомайську, Баштанці та Миколаєві.

Ми розуміємо, що не кожен платник має можливість особисто приїхати до податкової. Саме тому розширюємо онлайн-формати роботи. Відкриття онлайн-пунктів – це ще один крок до того, щоб якісна податкова консультація була доступною незалежно від місця перебування платника», – підкреслила фахівчиня.

За її словами, розвиток дистанційних сервісів безпосередньо пов’язаний із формуванням безбар’єрного середовища у податковій службі. Безбар’єрність для нас – це не лише питання фізичної доступності приміщень. Це також можливість отримати послугу та консультацію зручним способом, зрозуміти податкові вимоги та скористатися сервісами без зайвих труднощів. Ми прагнемо, щоб кожен платник відчував: податкова служба поруч і готова допомогти.

Офіс податкових консультантів продовжує працювати як сучасний сервісний майданчик для громадян і бізнесу, орієнтований на якісні, своєчасні, кваліфіковані та безоплатні консультації. До консультантів Офісу можна звернутися за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Разом з цим, повідомляємо, що в умовах сьогодення платники податків також можуть отримати кваліфіковану допомогу з податкових питань через «гарячі лінії» Служби: https://mk.tax.gov.ua/kontakti/.

Наше головне завдання – зробити взаємодію платників із податковою службою максимально зрозумілою, доступною та комфортною. Ми й надалі розвиватимемо консультаційні послуги, онлайн-формати та безбар’єрний підхід, адже партнерство з платниками є одним із ключових напрямів роботи сучасної податкової служби, – резюмувала Тетяна Добренецька.