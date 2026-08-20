У Миколаєві стартував надзвичайно важливий етап модернізації критичної інфраструктури — масштабні підготовчі роботи з реконструкції очисних споруд каналізації.

Реалізація цього життєво необхідного проєкту стала можливою завдяки міцній співпраці з європейськими партнерами та фінансуванню від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Про це повідомляє МКП «Миколаївводоканал», передає Інше ТВ.

«Діючий комплекс очисних споруд був побудований багато десятиліть тому і на сьогодні повністю вичерпав свій експлуатаційний ресурс. Аеротенки, первинні та вторинні відстійники перебувають в аварійному стані, а бетонні резервуари мають глибокі тріщини та критичний рівень зношеності. Ситуація суттєво ускладнилася й тим, що територія об’єкта зазнала серйозних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Старі споруди більше не відповідають сучасним екологічним та технологічним нормам, тому їхнє повне оновлення стало першочерговим завданням», – зазначають на підприємстві.

Фахівці компанії-підрядника «КСМ ГРУП» уже третій місяць поспіль ведуть активні підготовчі роботи. На об’єкті задіяна велика кількість сучасної важкої та спеціалізованої техніки. На будівельному майданчику впроваджено процес рециклінгу: старі зруйновані бетонні конструкції подрібнюють і переробляють у щебінь. Цей вторинний матеріал не вивозять на звалища, а одразу повторно використовують для облаштування надійних тимчасових під’їзних шляхів для важкої будівельної техніки.

Завдяки реалізації цього проєкту місто отримає абсолютно новий, високотехнологічний комплекс, який працюватиме за передовими світовими стандартами.

Як повідомляло Інше ТВ, у квітні 2023 року на очисних спорудах каналізації МКП «Миколаївводоканал» завершився етап реконструкції аероційної системи, що вдалося зробити при підтримці Посольства Данії в Україні.