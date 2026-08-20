Іспанські імміграційні посадовці розробили план переведення приблизно 500 особливо вразливих дітей без супроводу дорослих з Сеути до материкової частини країни, пише ЛБ.

Цей план дозволить організаціям із захисту дітей приймати та піклуватися про дітей в адаптованих закладах без необхідності передавати опіку регіональній владі.

Міністерка у справах міграції Ельма Саїс наголосила на тому, що “благополуччя дітей має бути захищене будь-якою ціною”.

97 дівчаток віком від 9 до 17 років вже перевели до кращих приміщень у Сеуті.

Представниця UNICEF в Іспанії Лара Контрерас заявила, що за Сеута зберігатиме юридичне опікунство над дівчатами до моменту їхнього переведення. Вона наголосила, що дітей без супроводу потрібно насамперед ідентифікувати, бо “сотні з них блукають вулицями самі, в антисанітарних умовах”.