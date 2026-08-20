Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала сім нових схем ухилення від військової служби та мобілізації і затримала 18 організаторів оборудок у різних областях України.

Так, на Житомирщині викрито одразу чотирьох організаторів масштабної схеми ухилення від призову на підставі неіснуючих онкологічних захворювань.

Встановлено, що за 15 тисяч доларів США місцева рієлторка підшукувала «клієнтів», а її спільники – завідувач відділення та лікар онкологічного диспансеру, а також працівниця Центру первинної меддопомоги – імітували хірургічні втручання та використовували біологічний матеріал реальних пацієнтів для оформлення ухилянтам фейкових довідок про тяжкі діагнози.

Це давало підставу військовозобов’язаним оформити фіктивну групу інвалідності і таким чином уникнути призову.

Як з’ясувало розслідування, такою «послугою» скористалися майже пів сотні військовозобов’язаних.

На Одещині військова контррозвідка СБУ затримала одразу трьох ділків на схемі незаконного звільнення військових зі служби через «погане» здоров’я. Серед організаторів оборудки – син голови регіонального господарського суду та двоє колишніх посадовців ТЦК.

За матеріалами справи, фігуранти спільно із секретарем місцевої ВЛК оформляли ухилянтам фіктивне «стаціонарне лікування» з подальшим записом фейкових діагнозів. Вартість «пакета» документів становила 15 тисяч доларів США.

Крім цього, в Одесі співробітники СБУ викрили сімейну лікарку та двох працівниць місцевої медустанови, які обіцяли ухилянтам «позачергове» зняття з військового обліку на підставі фіктивних медвисновків. Серед фігуранток – завідувачка одного з відділень обласного медичного центру.

За 4 тисячі американських доларів фігуранти продавали військовозобов’язаним підроблені довідки про встановлення групи інвалідності.

Тільки на початку злочинної діяльності ділків за їхніми «послугами» звернулося щонайменше 20 чоловіків.

На Черкащині затримано блогера, який закликав до зриву мобілізаційних заходів у центральному регіоні України.

За даними слідства, фігурант публікував на власній сторінці у ТікТоку відео з маршрутами руху мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а потім агітував військовозобов’язаних «обходити» відповідні локації.

Також у регіоні викрито екссекретарку лікарсько-консультативної комісії, яка за 2 тисячі доларів США допомагала ухилянтам отримати статус опікуна і в такий спосіб ухилитися від мобілізації.

Для цього колишня посадовиця оформлювала фіктивні медвисновки про нібито наявність тяжких захворювань у родичів призовників.

За матеріалами справи, загалом протиправною схемою скористалося майже 100 військовозобов’язаних.

На Хмельниччині правоохоронці затримали трьох організаторів схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. За 14 тисяч американських доларів зловмисники організовували фіктивне працевлаштування ухилянтів на підприємство критичної інфраструктури з подальшим «бронюванням».

Таким чином ухилянти отримували змогу виїхати за межі України під приводом службового відрядження.

У Вінниці контррозвідка СБУ затримала контрактника однієї з військових частин регіону, який за 9,5 тисячі доларів США допомагав мобілізованим незаконно залишити місце несення служби.

Для цього фігурант приховано виводив клієнтів за периметр режимного об’єкта «в обхід» контрольно-пропускних пунктів.

У подальшому двоє спільників організатора злочину мали вивезти дезертирів на своїх авто за межі гарнізону.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 2 ст. 28, ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, а також Хаджибейської окружної та Черкаської, Житомирської і Хмельницької обласних прокуратур.