

Рішення Ради ЄС відмовляти військовозобов’язаним громадянам України в наданні тимчасового захисту стосується як чоловіків, так і жінок, заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт.



За його словами, текст документу не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою.



Ламмерт нагадав, що жінки певних професій, зокрема медики, є військовозобов’язаними, тому для отримання притулку в ЄС вони мають надати докази, що не ухиляються від військової служби.



Нагадаємо, ця вимога стосується лише нових заявників з України і не поширюється на осіб, які вже мають тимчасовий захист ЄС.

У контексті запровадження ЄС нових правил отримання тимчасового захисту, громадянам України, незалежно від статі та віку, під час виїзду з країни рекомендується отримувати штамп/відмітку про перетин кордону в паспорті від офіцерів прикордонної служби, — радить посольство України у Німеччині.