Жителі шести громад Миколаївської області отримають більше можливостей для доступу до правничої допомоги. Всеукраїнська благодійна організація «Українська фундація правової допомоги» розпочинає проєкт «Провідники правничої допомоги: мережа параюридичної підтримки в громадах Миколаївщини».

Проєкт утілюватимуть у Доманівській, Коблівській, Мостівській, Сухоєланецькій, Воскресенській і Шевченківській громадах. Його мета — розширити доступ до правничої допомоги завдяки розвитку мережі підготовлених параюристів і параюристок, які співпрацюватимуть із системою надання безоплатної правничої допомоги.

«Правнича допомога має бути доступною кожній людині незалежно від місця проживання. Але для цього важливо знати, куди звернутися, коли виникає правове питання. Саме тому ми посилюємо мережу підготовлених параюристів і параюристок на Миколаївщині. Вони допоможуть зорієнтуватися та знайти потрібну правничу підтримку», — зазначає директор ВБО «Українська фундація правової допомоги» Микола Сіома.

У межах проєкту активні жителі громади пройдуть відбір і навчання. Вони інформуватимуть людей про можливості отримання безоплатної правничої допомоги та допомагатимуть їм налагодити взаємодію з фахівцями/-чинями системи надання БПД за допомогою застосунку «Параюристи».

«Параюристи та параюристки не замінюють юристів — вони допомагають зробити перший крок до правничої допомоги. Їхнє завдання — допомогти людині визначити правову проблему, допомогти сформулювати запит і скерувати до системи надання БПД», — відзначає менеджерка проєкту Катерина Єрошенко.

Також у громадах завдяки параюристкам і параюристам відбуватимуться правопросвітницькі заходи, під час яких жителі зможуть більше дізнатися про свої права, можливості захисту та доступні сервіси системи надання безоплатної правничої допомоги.

Як долучитися

Щоб долучитися до команди параюристів і параюристок системи надання безоплатної правничої допомоги:

заповніть анкету: https://cutt.ly/hlq3RxH;

пройдіть дистанційний курс «Основи волонтерської діяльності»: https://cutt.ly/jwZY7elB.

Юридична освіта для участі не обов’язкова.

Долучившись до команди, ви:

пройдете навчання;

здобудете нові знання та практичний досвід;

станете частиною спільноти однодумців;

допомагатимете людям у своїй громаді.

Проєкт реалізується у співпраці з системою надання безоплатної правничої допомоги.

Грантову ініціативу втілює Всеукраїнська благодійна організація «Українська фундація правової допомоги» за фінансування Уряду Данії та сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.