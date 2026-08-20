Новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара звільнений з військової служби на підставі підпункту «е» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Водночас спекуляції у соцмережах довкола причин його звільнення нібито через ВЛК не відповідають дійсності. Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві оборони.

«Євгеній Хмара обіймає посаду міністра оборони України як цивільна особа. Закон України “Про національну безпеку України” вимагає, щоб цю посаду обіймала виключно цивільна особа», – зазначили в Міноборони.

Там наголосили, що Хмара звільнений з військової служби на підставі підпункту «е» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

«Ця норма стосується саме генералів і адміралів: якщо вони не займають штатної посади, перебувають у розпорядженні, закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби», – підкреслили в Міноборони.

У міністерстві додали, що Хмара «пройшов ВЛК по вимогливій графі для спецпідрозділу СБУ і повністю придатний до військової служби. Тому спекуляції довкола причин його звільнення нібито через ВЛК – брехня».

Напередодні у статусі кандидата на посаду міністра оборони Хмара заявив у Верховній Раді, що наразі є цивільною особою, оскільки звільнений із військової служби відповідно до законодавства.

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