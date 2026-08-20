У Миколаєві за фактом скоєння хуліганський дій чоловіком на проспекті Центральному поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 18 серпня близько 22:45. Заявниця розповіла, що невідомий чоловік зупинив її на дорозі, коли вона перебувала за кермом мотоцикла, погрожував предметом, схожим на пістолет, а після того, як залишила транспортний засіб, почав бити по ньому каменем.

На місці події наряд патрульної поліції обстежив прилеглу територію, за прикметами розшукали нападника та викликали слідчо-оперативну групу Миколаївського райуправління поліції.



Правопорушником виявився 48-річний місцевий мешканець.

На місці події поліцейські задокументували пошкодження транспортного засобу, розшукали пістолет, який виявився стартовим, вилучили його та направили на експертне дослідження.

За результатами освідування у чоловіка виявили 0,5 проміле алкоголю.

За вказаним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ч. 1 ст. 296 ККУ— Хуліганство.