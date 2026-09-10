В Україні одна й та сама професія може приносити працівнику суттєво різний дохід залежно від області. Найбільші розриви в оплаті праці зафіксували у будівельній сфері.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Де зарплати відрізняються найбільше
Найбільші регіональні розриви зафіксували у сфері “Будівництво / облицювальні роботи”.
Фасадник – найбільша різниця серед усіх проаналізованих професій:
- Закарпатська область – 115 000 гривень;
- Миколаївська область – 45 000 гривень;
- різниця – 70 000 гривень, або 155,6%.
Для маляра на будівництві медіанна зарплата у Львівській області становить 94 250 гривень, тоді як у Чернівецькій – 45 750 гривень. Розрив – 48 500 гривень, або 106%.
У плиточників максимальну медіанну зарплату зафіксували у Київській області – 107 500 гривень, а мінімальну – у Полтавській, 52 500 гривень. Різниця становить 55 000 гривень, або 104,8%.
Для мулярів найбільша медіанна зарплата у Львівській області – 115 000 гривень, найменша у Житомирській – 57 500 гривень. Розрив – 57 500 гривень, або 100%.
У штукатурів у Києві медіанна зарплата становить 100 000 гривень, а в Запорізькій області – 50 000 гривень. Різниця також сягає 100%, або 50 000 гривень.
Великі розриви є не лише у будівництві
Серед інших професій суттєва різниця в оплаті праці спостерігається для операторів чату. В Івано-Франківській області медіанна зарплата становить 95 000 гривень, тоді як у Запорізькій – 50 000 гривень. Різниця – 45 000 гривень, або 90%.
Для далекобійників найбільша медіанна зарплата – у Хмельницькій області, 87 500 гривень, а найменша – у Сумській, 50 000 гривень. Розрив становить 37 500 гривень, або 75%.
Медіанна зарплата стоматолога у Кіровоградській області становить 95 000 гривень, а у Житомирській – 57 500 гривень. Різниця – 37 500 гривень, або 65,2%.
Для електрика на будівництві показники становлять:
- Сумська область – 72 500 гривень;
- Чернівецька область – 45 000 гривень;
- різниця – 27 500 гривень, або 61,1%.
У керівника відділу продажів медіанна зарплата у Вінницькій області становить 110 000 гривень, а в Житомирській – 68 750 гривень. Розрив – 41 250 гривень, або 60%.
Для рихтувальника на СТО у Києві медіанна зарплата становить 90 000 гривень, тоді як у Харківській області – 57 500 гривень. Різниця сягає 56,5%.
У будівельника у Львівській області медіанна зарплата становить 70 000 гривень, а в Запорізькій – 45 000 гривень. Розрив – 25 000 гривень, або 55,6%.
Для електрика на виробництві показник у Кіровоградській області становить 79 702 гривні, а в Миколаївській – 52 500 гривень. Різниця – 27 202 гривні, або 51,8%.
Де зарплати відрізняються на 40%
Ще для трьох професій різниця між регіонами становить 40%, або 20 000 гривень:
- виконроб – 70 000 гривень у Вінницькій області проти 50 000 у Сумській;
- сантехнік – 70 000 гривень у Чернігівській області проти 50 000 у Миколаївській;
- автомаляр – 70 000 гривень у Києві проти 50 000 у Чернігівській області.
Для машиніста екскаватора медіанна зарплата у Рівненській області становить 65 000 гривень, а в Тернопільській – 50 000 гривень. Різниця – 30%.
У монтажника на виробництві на Закарпатті медіанна зарплата становить 64 500 гривень, а в Рівненській області – 51 250 гривень. Розрив – 13 250 гривень, або 25,9%.
Автоелектрику на Закарпатті платять у середньому 70 000 гривень, а в Черкаській області – 56 250 гривень. Різниця становить 13 750 гривень, або 24,4%.
У тракториста медіанна зарплата в Івано-Франківській області становить 60 000 гривень, а в Житомирській – 50 000 гривень. Розрив – 20%.
Для яких професій різниця найменша
Найменші розриви серед наведених OLX Робота даних зафіксувала для окремих виробничих і технічних спеціальностей.
Медіанна зарплата механіка на виробництві у Волинській області становить 80 000 гривень, а в Закарпатській – 72 500 гривень. Різниця – 7 500 гривень, або 10,3%.
Для зварювальника на будівництві в Івано-Франківській області медіанна зарплата становить 65 000 гривень, а в Києві – 60 000 гривень. Розрив – 5 000 гривень, або 8,3%.
Чому зарплати так відрізняються
За даними OLX Робота, найбільші зарплатні розриви переважно спостерігаються між областями заходу і сходу України. На це здебільшого впливають фактор безпеки та ситуація на ринку праці конкретного регіону, зокрема попит на певних спеціалістів.
Водночас є винятки. Наприклад, у Сумській області електрику на будівництві платять на 61,1% більше, ніж у Чернівецькій.