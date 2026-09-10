Повідомлення про виявлення у будинку тіла 61-річного жителя Снігурівської громади надійшло до поліції вчора, 9 вересня, від сусідки загиблого.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та оперативники відділення поліції №2 Баштанського районного відділу та криміналістична лабораторія слідчого управління обласного главку поліції.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 43-річний односельчанин потерпілого.

Поліцейські з’ясували, що того ж дня між чоловіками, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, виник конфлікт, після якого зловмисник пішов додому. Фігурант узяв ніж із дому та через деякий час повернувся до домоволодіння знайомого, де під час сварки завдав товаришу по чарці ножових ударів у живіт і тулуб.

Внаслідок отриманих несумісних з життям поранень чоловік помер на місці.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

З місця події правоохоронці вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертне дослідження.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві військовий у квартирі знайомої порізав його колишнього. Той у суді сказав, що так йому і треба