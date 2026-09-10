Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні парламентського профільного Комітету розповів нардепам про невтішні справи.

«Ми зараз дійшли до межі», – сказав міністр фінансів і попередив про урізання видатків через брак коштів у бюджеті.

Про це повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

Сергій Марченко просив депутатів підтримати законопроєкти, від яких залежить надання фінансування нашими міжнародними партнерами – ЄС, МВФ.

«Ми зараз дійшли до межі і немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи, яка ціна питання», – сказав Марченко.

Він також пояснив, як саме зараз відбувається скорочення видатків:

«Ми підготували два види заходів. Перше: рішенням міністра фінансів відтермінували всі найменш актуальні видатки на кінець року. Друге: ми винесли на засідання уряду певний регламент, яким чином ми діємо в той період, коли у нас обмежена ліквідність. Тобто йдеться про те, що будуть надходити доходи, ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Далі, як тільки з’являється фінансування, ми фінансуємо всі інші видатки. Це стосуватиметься не тільки держбюджету, а всіх видів бюджетів, в тому числі місцевих. Будь-які програми підтримки, капітального бкдівництва й інші фактично будуть призупинені до моменту, поки в нас не буде достатньо ліквідності для фінансування цих видатків», – сказав міністр.