Про підписання меморандуму між Миколаївською міською радою і обласним ТЦК повідомив міський голова Сєнкевич.

-Сьогодні підписали меморандум про партнерство та співпрацю між Миколаївською міською радою та Миколаївським обласним ТЦК та СП.

Наша спільна мета — зробити взаємодію міських служб і ТЦК більш злагодженою, щоб миколаївці, які служать, повертаються з війни, а також їхні родини могли швидше отримувати необхідну підтримку.

Окремо працюватимемо над соціальною адаптацією та підтримкою ветеранів, допомогою сім’ям загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Також передбачили спільну роботу фахівців із супроводу ветеранів та міських служб.

Для людей це насамперед про конкретну допомогу й менше зайвих труднощів у вирішенні важливих питань. Будемо обмінюватися інформацією, проводити спільні зустрічі та за потреби створювати робочі групи, щоб оперативно реагувати на звернення.

Працюємо над тим, щоб підтримка для наших захисників, ветеранів та їхніх родин була доступною і своєчасною.