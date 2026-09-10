Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Дональд Трамп своїм ставленням до очільника Кремля Владіміра Путіна зменшує шанси на серйозні переговори та мир. На його думку, ситуацію ускладнює і слабкість європейського політичного керівництва, тоді як НАТО має прискорити допомогу Україні.

Про це Болтон написав у статті для The Washington Post, передає ZN.ua.

Болтон, який обіймав посаду радника з питань національної безпеки Білого дому у 2018–2019 роках, вважає, що уявлення Трампа про міжнародні відносини змушують його применшувати загрозу від Росії.

За словами експосадовця, президент США може уникати жорсткої реакції на поведінку Росії, щоб не створювати враження, ніби втрачає свою “золоту руку”.

Болтон наголосив, що Кремль посилює гібридну війну в Європі. Він згадав удари ракет і дронів по Польщі, Румунії та країнах Балтії, а також появу в аеропорту Лейпцига безпілотника з вибухівкою, який німецька влада пов’язує з Росією.

“Тим часом Трамп не виявляє жодного занепокоєння”, — написав Болтон.

Нещодавно Трамп, говорячи про Путіна, заявив: “Я розмовляю з ним. Я дуже добре його знаю. Путін не має наміру атакувати територію НАТО”.

Болтон вважає, що такі заяви можуть переконувати Путіна в тому, що Трамп перебуває під його впливом.

“Звісно, щоразу, коли Путін чує такі слова, це підкріплює його думку — хай вона буде правильною чи неправильною — що Трамп повністю у його руках, що ще більше зменшує шанси на серйозні переговори, не кажучи вже про мир”, — зазначив колишній радник американського президента.

Болтон зауважив, що після виборів у Саксонії-Ангальт, де перемогу отримала ультраправа проросійська партія “Альтернатива для Німеччини”, крісло канцлера Фрідріха Мерца може похитнутися.

Болтон також звернув увагу на політичну ситуацію у Великій Британії та Франції.

Водночас Велика Британія отримала нового прем’єр-міністра Енді Бернем, який, за словами радника з нацбезпеки, ще не пройшов випробування міжнародними справами, а прихильна до Росії Марін Ле Пен може перемогти на президентських виборах у Франції 2027 року.

“Загальна відсутність сильних європейських лідерів означає, що Путін майже нічого не має боятися з цього боку, оскільки ключові уряди ризикують зісковзнути в промосковському напрямку”, — вважає він.

На його думку, НАТО має вже зараз прискорити надання допомоги Україні, щоб зробити майбутній зимовий наступ Росії “таким само безрезультатним, як і попередні спроби”.

Болтон переконаний, що саме рішучість України може стримувати Москву, доки у США або Європі не з’явиться лідер, здатний мобілізувати Захід.

“Путін це теж знає”, — підсумував він.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп розчарований тим, що Путін не переміг Україну, – Фукуяма