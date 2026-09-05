-Трамп десятиліттями спочатку був прорадянським, а потім проросійським. І це дивно. Ніхто насправді не розуміє, чому це сталося, але це постійна тема. І я ні на хвилину не вірю, що він став більше симпатизувати Україні.

Таку думку в інтерв’ю BBC висловив відомий американський політолог та політичний філософ Фленсіс Фукуяма.

-Він розчарований, бо думав, що росіяни насправді переможуть Україну, і він незадоволений тим, що це не змусило їх до врегулювання. Але він не перейшов на інший бік.

Френсіс Фукуяма про Росію:

-Одна з рис авторитарного режиму полягає в тому, що він виглядає дуже сильним до моменту його краху.

Тож я не виключаю, знаєте, деяких великих змін, що відбудуться з російського боку.