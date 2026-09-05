Силам оборони України не надходили вказівки про зупинення бойових дій на лінії фронту. Водночас американська сторона окремо обговорювала з представниками України та Росії режим припинення вогню у повітрі напередодні візиту спецпосланців президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.

Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента України.

«Побачимо як в реальності це [зупинка вогню у повітрі — ред.] відбудеться цієї ночі», — прокоментував співрозмовник з ОП.

Натомість джерела Суспільного у Конгресі США повідомили про домовленість щодо перемир’я з 5 по 8 вересня, не уточнивши його формат.

Співрозмовники Суспільного в управлінні Збройних Сил, командуванні Сил ТрО «Північ», а також двоє командирів підрозділів Сил оборони на різних напрямках заперечують інформацію про зупинку вогню на лінії фронту з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня, про що раніше повідомляла Українська правда та низка Telegram-каналів.

Проте Суспільному вдалося отримати одне підтвердження про вказівку щодо режиму припинення вогню від військовослужбовця управління однієї з бригад, що тримає оборону на Півдні. В командуванні одного з корпусів Нацгвардії не підтвердили, але й не заперечили цю інформацію.

Одразу після опівночі війська РФ атакували девʼятиповерхівку у Борисполі, а після першої ночі завдали удару по промисловому підприємству у Камʼянському на Дніпропетровщині.

Суспільне звернулося за офіційними коментарями щодо інформації про режим припинення вогню до Генерального штабу ЗСУ, Міністерства оборони та Офісу президента України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів у період, потрібний для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення переговорів. За його словами, Київ очікує від Росії дзеркального припинення ударів.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Москву, а в неділю прибудуть до Києва. Деталі поїздок американська сторона вже узгодила з командою Зеленського.

Президент також сказав, що головна мета переговорів — знайти реальні варіанти завершення війни. Українська сторона очікує дізнатися, які пропозиції Віткофф і Кушнер привезуть після зустрічей у Москві.

4 вересня президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що мета поїздки Віткоффа та Кушнера — «завершити війну». За його словами, вони привезуть Росії відповідну пропозицію.