Його у Миколаєві 4 та в ніч проти 5 вересня російські війська багаторазово атакували безпілотниками.

Внаслідок ворожих влучань значно пошкоджені торговельні зали, виникли пожежі.

Відомо про двох постраждалих — 72-річного чоловіка та 17-річну дівчину.

Рятувальники ДСНС працювали в надскладних умовах. Через постійну загрозу повторних атак доводилося неодноразово відводити особовий склад на безпечну відстань. Та щойно ситуація дозволяла — вогнеборці поверталися до ліквідації наслідків чергового російського удару.

Це знову був об’єкт цивільної інфраструктури. Місце, куди ще вчора приходили звичайні люди.

росія продовжує терор проти мирних міст. А українські рятувальники, попри небезпеку, знову і знову стають там, де потрібна їхня допомога