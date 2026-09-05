Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:20 ранку 5 вересня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою була цивільна та транспортна інфраструктура.

Внаслідок атак у місті Миколаєві постраждали двоє людей – 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Чоловіка було госпіталізовано, надалі лікуватиметься амбулаторно. Дівчині медичну допомогу надали на місці, лікування проходить амбулаторно. Пошкоджено торговельний центр. У Кривоозерській громаді пошкоджено складське приміщення, спецтехніку та вантажний автомобіль приватного підприємства. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував Куцурубську громаду БпЛА типу «Ланцет». Внаслідок чого у с. Дмитрівка постраждав 57-річний чоловік. Його було госпіталізовано, на ранок стан – стабільний. Пошкоджено дах приватного будинку.

Також ворог пʼять разів атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.