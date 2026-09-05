Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.26 склали:
особового складу – близько 1 495 050 (+1 260) осіб
танків – 12 328 (+3) од.
бойових броньованих машин – 25 273 (+1) од.
артилерійських систем – 49 227 (+65) од.
РСЗВ – 2 093 (+5) од.
засоби ППО – 1 604 (+0) од.
літаків – 441 (+0) од.
гелікоптерів – 355 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898) од.
крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401) од.
спеціальна техніка – 4 644 (+8) од.
Дані уточнюються.