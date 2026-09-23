У житті трапляються ситуації, коли грошима з пенсійної картки не можна скористатися. Причини різноманітні. Так, на певний час заблокувати “пласти” може банк із міркувань безпеки, щоб до грошей не отримали доступ зловмисники. Обслуговування картки можуть тимчасово припинити через те, що власник вчасно не звернувся до фінустанови, яка її видала, та не актуалізував свої персональні дані. Крім того, бувають випадки, коли сам банк, Державна виконавча служба чи приватний виконавець обмежують використання коштів на рахунку.

Іноді проблема полягає не в картці. Це випадки, коли Пенсійний фонд (ПФУ) припиняє перераховувати пенсію, хоча банківський рахунок залишається доступним. Від причини залежить, до кого звертатися та які документи готувати.

Чому пенсіонери можуть втратити доступ до грошей і як його відновити, розповідає УНН.

Пластикова картка і грошовий рахунок: що саме можуть заблокувати пенсіонерові

Пенсійна картка — платіжний інструмент, за допомогою якого людина користується коштами на банківському рахунку. Гроші зберігаються саме на рахунку, тому, якщо людині заблокували пластикову чи віртуальну картку, власне кошти залишаться доступними. Для того, щоб користуватися ними, як раніше, потрібно буде лише дізнатися причину обмежень та зробити все, щоб їх усунути.

Якщо банк обмежив використання лише картки, інші способи доступу до коштів можуть залишатися доступними. Наприклад, людина зможе робити переказ за реквізитами рахунку або отримати свою виплату в касі. Усе залежить від причини блокування та обсягу встановлених обмежень.

Інша ситуація — арешт коштів. У такому випадку обмежується можливість розпоряджатися грошима на рахунку й заміна картки проблему не вирішує.

Припинення пенсійних виплат стосується подальшого перерахування пенсії Пенсійним фондом. Картка при цьому може працювати, а власник — користуватися доступним залишком. Тому відсутність нового зарахування та відмова банкомата видати гроші потребують різних дій.

Чому банк може заблокувати картку з міркувань безпеки

Банк може обмежити використання картки, якщо має обґрунтовану підозру, що доступ до неї отримали сторонні. Мета такого рішення — запобігти несанкціонованому списанню грошей. Зокрема, перевірка може знадобитися, коли є ознаки компрометації картки (наприклад, коли її реквізити могли дізнатися шахраї або крайні операції з коштами хтось здійснював без згоди власника). У такому випадку для відновлення доступу потрібно зв’язатися з банком через офіційні канали та пройти передбачену перевірку.

Якщо ж реквізити картки справді потрапили до сторонніх, варто обговорити з банком перевипуск “пластику”. Просте відновлення її роботи не усуває ризику повторного використання викрадених даних.

Операції також можуть стати недоступними після того, як людина забула свій ПІН-код та три рази поспіль ввела його на екрані банкомата чи в мобільному застосунку банку неправильно. У такому випадку тривалість обмеження та процедура відновлення доступу залежать від правил конкретної фінустанови.

Що відбувається після завершення строку дії картки

Закінчення строку дії картки також може бути причиною відмови в оплаті або знятті готівки. Однак це не тотожне блокуванню рахунку чи припиненню виплати пенсії. Насамперед потрібно уточнити в банку, чи він продовжив термін дії картки та які операції залишаються доступними. Якщо відповідь негативна, — слід замовити нову картку.

Окремо варто перевірити, чи змінився номер рахунку IBAN. Якщо пенсіонер відкриває інший рахунок або переходить до іншого банку, нові реквізити необхідно повідомити Пенсійному фонду. Заміна картки та зміна рахунку — різні процедури.

Неоновлені персональні дані: коли через це можуть обмежити користування пенсією

Банки зобов’язані перевіряти клієнтів і підтримувати актуальність інформації про них. Тому навіть людина, яка багато років отримує пенсію в одному банку, вона може одержати запит на оновлення даних, який має виконати. Фінустанова своєю чергою, може попросити підтвердити паспортні відомості, адресу, іншу інформацію в анкеті або надати документи замість тих, що втратили чинність. Конкретний перелік залежить від обставин і змісту запиту.

Якщо ж клієнт не надає необхідну інформацію, банк має право обмежити видаткові операції. За передбачених законодавством підстав можливе також припинення ділових відносин. При цьому надходження коштів і можливість їх витрачати — різні питання: за окремих обмежень гроші продовжують зараховуватися, але скористатися ними до завершення перевірки не можна.

Щоб уникнути цієї прикрої ситуації, повідомлення про актуалізацію даних слід перевіряти через офіційний застосунок, контакт-центр або відділення. А у самому банку потрібно уточнити перелік документів, строк їх подання та доступність дистанційної процедури.

Які операції з пенсійною карткою можуть викликати запитання у фінансового моніторингу

Навіть, якщо пенсіонер отримує свою законну виплату від держави на картку, це не звільняє інші операції за цим рахунком від фінансового моніторингу. Банки аналізують рух коштів і зіставляють його з інформацією про клієнта, його доходи та характер користування рахунком.

Запитання можуть виникнути, якщо обсяги надходжень або переказів суттєво відрізняються від відомої банку фінансової активності людини. У такому разі установа може запросити пояснення щодо змісту операцій і документи про походження коштів.

Для розв’язання питання потрібно з’ясувати, які саме операції потребують пояснення, та надати документи, що відповідають фактичним обставинам. Варто пам’ятати, що у таких випадках універсального документа, який автоматично знімає будь-які обмеження, немає.

Арешт коштів через борги: куди звертатися пенсіонеру

Доступ до грошей людині можуть також обмежити у межах виконавчого провадження. Одна із поширених причин — примусове стягнення заборгованості за кредитами, комунальними послугами, аліментами або штрафами.

У такому випадку у банку потрібно отримати реквізити виконавчого провадження та з’ясувати, хто наклав арешт. Далі слід звернутися до державного або приватного виконавця й ознайомитися з постановою.

Якщо на рахунок надходить пенсія, необхідно підтвердити походження коштів. Для цього можуть знадобитися банківська виписка та довідка Пенсійного фонду. З цими документами слід порушити питання про законність арешту, його межі та наявність підстав для зняття обмежень.

Під час воєнного стану фізична особа-боржник може визначити один поточний рахунок для видаткових операцій у межах двох мінімальних зарплат на календарний місяць. Для розрахунку беруть мінімальну зарплату, встановлену на 1 січня відповідного року. Щоб скористатися цим правом, пенсіонеру необхідно написати заяву та подати її державному або приватному виконавцеві, який наклав арешт. Вона дозволяє користуватися частиною коштів (це еквівалент двох прожиткових мінімумів, які встановив Кабмін у січні поточного року, – ред.), однак не скасовує заборгованість і не означає повного зняття арешту.

Коли проблема полягає у припиненні пенсійних виплат

Якщо картка працює, але пенсія у визначений день не надійшла, причину потрібно з’ясовувати у Пенсійному фонді. Вони у деяких випадках можуть припинити виплату грошей на підставах, установлених законом. Серед таких — призначення пенсії за документами з недостовірними відомостями, неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль або непроходження фізичної ідентифікації у випадках, коли вона є обов’язковою.

Для осіб, які тимчасово проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях, передбачили проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного року. Відповідні правила мають винятки, зокрема для виплат, які здійснюються на умовах міжнародних договорів.

Для одержувачів, які проживають на ТОТ, окремою підставою для припинення виплат може стати відсутність видаткових операцій на рахунку протягом шести місяців, якщо в цей період вони також не проходили фізичної ідентифікації.

Як відновити доступ до грошей на пенсійній карті

Перший крок — звернутися до банку й отримати чітку відповідь, що саме сталося: заблокували картку, відхилили окрему операцію, обмежили видаткові операції чи наклали арешт на кошти. Окремо варто перевірити, чи було останнє зарахування пенсії. Подальший порядок дій залежить від причини. Питання безпеки, ПІН-коду, перевипуску та актуалізації даних вирішують із банком. Обмеження у виконавчому провадженні — з виконавцем, а припинення виплати пенсії — з ПФУ.

Для поновлення пенсійних виплат можуть знадобитися заява, підтвердні документи та проходження ідентифікації. Серед доступних способів підтвердження особи передбачені відеоідентифікація та авторизація на вебпорталі ПФУ через Дія.Підпис. Конкретну процедуру слід уточнювати залежно від підстав припинення виплат.

Якщо звернення до банку не допомогло розв’язати питання, можна подати скаргу до Національного банку України. Для цього доцільно зберігати звернення, відповіді установи та документи, які підтверджують обставини.