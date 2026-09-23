За публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд визнав винним у державній зраді провідного інженера-конструктора одного з оборонних підприємств.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора України, його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Прокурори довели, що у липні 2024 року 58-річний мешканець Миколаївщини, підтримуючи збройну агресію рф проти України, добровільно погодився на співпрацю з представником держави-агресора. Для конспірації комунікацію здійснювали через месенджер Telegram та спеціально налаштований цифровий канал обміну повідомленнями з функцією автоматичного видалення інформації після прочитання.



Упродовж серпня-вересня 2024 року засуджений виконував завдання представника рф та передавав відомості про розташування підрозділів протиповітряної оборони, військовослужбовців спеціальної служби транспорту та інших військових формувань.



Крім того, він повідомляв інформацію про місця дислокації військової техніки, складів боєприпасів на території Миколаєва та області, а також про об’єкти критичної інфраструктури та виконання оборонних державних замовлень на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу.



Передані дані могли бути використані ворогом для планування ракетно-дронових ударів та підриву обороноздатності регіону.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 КК України.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку серпня Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника повітряних атак рф по Миколаївщині. Фігурантом виявився 37-річний місцевий житель, який потрапив до уваги рашистів через власні публікації на підтримку кремлівського режиму та збройних угруповань рф в Телеграм-каналах.