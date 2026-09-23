Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН, і повідомив лідерам країн світу, що з початку року російська армія втратила на полі бою в Україні 248 964 особи, але що це змінило в глобальному плані?

Основне з його виступу:

Війна, яку Путін розв’язав проти України, неси нові ризики та нові кризи для всього світу.

-Саме тому нульового пацієнта треба зупинити. Йому треба відмовити у просторі для дій та в просторі поширювати це зло далі.



Під час виступу в ООН президент заявив, що мета України — не нафта, бензин, дизель, заводи чи порти самі по собі, а здатність Росії фінансувати війну.

За його словами, саме фінансові можливості та виробництво РФ дозволяють їй затягувати бойові дії та робити їх більш руйнівними.

Під час виступу в ООН президент заявив, що від початку року РФ також випустила понад 2100 ракет різних типів, з них більш ніж 950 — балістичні.

За його словами, серед ударних безпілотників було понад 7700 реактивних «Шахедів». Тому

Україна наполягає на обмеженні торгівлі з РФ і сама «спалює» доходи країни-агресорки.



-Коли в Росії є гроші, вона завжди каже ні, ні дипломатії— і це теж своєрідне вето на мир. І коли хтось у світі послаблює санкції, послаблює санкції проти російських олігархів, це може зробити життя заможних росіян комфортнішим, але також дає війні більше часу. Більше часу для Путіна, щоб кидати бідних людей у зону смерті. Тому доходи Росії мають залишатися під ударом.



Зеленський додав, що зараз дефіцит російського бюджету більший, ніж будь-коли, і більшість регіонів РФ уже банкрути.



Президент також розповів, що масштабні операції на фронті, які Росія планувала цього літа, провалилися, і план масованих атак на українські міста не спрацював.

Зеленський заявив, що якщо РФ продовжить атакувати українську енергосистему та опалення, Україна відповідатиме.

-Українці розуміють, що ця зима може бути дуже суворою, але у відповідь ми змушені будемо зробити її болісною і для Росії.

Зеленський наголосив, що Україні зараз потрібні одночасно дипломатія та сила. Він також розповів, що це питання обговорював із президентом США.

Окремо президент попередив, що вже наступного року існує реальна можливість, що рішення на полі бою почне ухвалювати не лише людина, а й штучний інтелект.

За час російсько-української війни світ докорінно змінився, і вже треба замислитися про майбутнє:



-Сьогодні ШІ ще переважно цифровий, але колись ШІ перейде до формування атомів. І коли це станеться, нам краще жити у мирі. Ми точно маємо завершити війни, які вже тривають.



