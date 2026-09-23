Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 09.09.2026 задоволено позов Вознесенської окружної прокуратури про дострокове розірвання договору оренди та зобов’язання повернути земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 52,6 га Єланецькій територіальній громаді.



Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ. Прокуратурою доведено та судом підтверджено, що в порушення вимог земельного законодавства та умов договору оренди землі суб’єктом господарювання систематично (упродовж більше 4 років) не сплачувалась орендна плата за використання вказаної ділянки, що призвело до недоотримання місцевим бюджетом значних коштів.



Як повідомляло Інше ТВ, рішенням Казанківського районного суду від 29.07.2026 задоволено позов Баштанської окружної прокуратури про дострокове розірвання договору оренди землі та зобов’язання повернути земельну ділянку площею 32 га Казанківської територіальної громаді