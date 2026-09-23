Можна видихнути з полегшенням: повторення катастрофи Овального кабінету між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським не сталося.

Проте учорашня зустріч президентів США й України на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку могла піти за геть іншим сценарієм, пише ВВС.

Останні заяви топових американських чиновників – від міністра фінансів Скотта Бессента і держсекретаря Марко Рубіо до президента Трампа, що передували зустрічі, – про деструктивну роль України в зростанні світових цін на дизель вказували саме на це.

Однак 22 вересня у Нью-Йорку американський лідер прийняв українського президента з компліментами та пошаною, назвавши керівництво України “вправним”, а український народ – “гарними бійцями, які можуть собою пишатися”.

Щоправда, майже рік тому, 23 вересня 2025 року там само – на полях минулорічної Генасамблеї ООН – Дональд Трамп пішов ще далі і висловив думку, що Україна могла би повернути собі всі окуповані території, а Росію назвав “паперовим тигром”. То була п’ята зустріч Зеленського із Трампом після повернення американського президента до Білого дому.

Рік по тому – Трамп і Зеленський зустрілися вже удесяте, або вдванадцяте, якщо рахувати дві їхні розмови наприкінці 2024 року – у вересні в Нью-Йорку та в грудні у Парижі.

Однак віз і нині там.

Американський лідер повторив мантру про необхідність укласти угоду і висловив сподівання на організацію тристоронньої зустрічі за участі Путіна.

Утім Володимир Зеленський не вважає, що лідер РФ зараз готовий до такої зустрічі.

Підпис до фото,Володимир Путін і Дмитро Пєсков на саміті ЄАЕС у Астані у Казахстані, травень 2026

Москва декларує низку попередніх вимог.

Речник Путіна Дмитро Пєсков неодноразово заявляв, що той зможе зустрітися з Зеленським не для переговорів, а лише для фіксації і фіналізації вже досягнутих домовленостей. Ці домовленості, як транслюють із Кремля, мають спершу погодити експерти.

А умови РФ відомі і ультимативні. Найболісніші і найнеприйнятніші для Києва – це ультиматум щодо виведення української армії з неокупованих росіянами частин Донбасу.

І попри всі спроби американських переговорників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера знайти “креативне рішення” щодо Донбасу, їхня дипломатія останні півтора року не дає результатів.

Однак певні зсуви намічаються.

За повідомленнями The New York Times, на останній зустрічі з Путіним Джаред Кушнер поставив під сумнів заяви російського президента про здатність армії РФ за лічені місяці окупувати весь Донбас. Кушнер відповів Путіну, що майже рік тому вже чув від нього ті самі аргументи. І озвучив фрустрацію, що за рік може знову почути від Путіна те саме.

За словами співзасновника моніторингового проєкту DeepState Руслана Микули, якщо спиратися на темпи просування російської армії на Донбасі за 2025 рік, РФ знадобиться ще близько двох років, аби повністю окупувати Донецьку область.

Аналіз ISW для Кремля звучить ще песимістичніше. У серпні російська армія просувалася в Донецькій області в середньому на 2,36 км² на добу. З такою швидкістю, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни зможуть окупувати решту Донбасу восени 2032.

Підпис до фото,Пожежа і дим після української атаки на московський НПЗ у Капоті, вересенб 2026

Всі ці дані не можуть не знати у Білому домі. Для адміністрації Трампа також не можуть залишатися непоміченими далекобійні удари України, зокрема, по Москві, підприємствах ВПК та нафтопереробної індустрії.

У реалізованій Дональдом Трампом політиці призупинення американської допомоги Україні, за виключенням продажу ППО, зброї, надання розвідданих і можливого ліцензування виробництва американського озброєння, у Вашингтона залишається дедалі менше важелів для тиску на Київ.

І навіть на питання про український фактор у зростанні цін на дизель у США Дональд Трамп неочікувано відповів у дипломатичній манері, зазначивши, що удари Києва по російських НПЗ – це виклик, у першу чергу, саме для РФ.

Пізніше під час окремого спілкування з пресою Володимир Зеленський наполіг, що президент США не вимагав від України під час розмови з ним односторонньої зупинки ударів по енегретичному сектору Росії.

Відтак російсько-українська війна, яку Дональд Трамп ще два роки тому під час президентської кампанії 2024 року обіцяв завершити за 24 години, триває далі.

Великим випробуванням на тлі збільшення обстрілів стане майбутня зима, яка розпочнеться за два місяці і може стати найжорсткішою за всю війну.

Утім опитування КМІС за серпень демонструє неготовність щонайменше 59% респондентів обміняти відмову від Донбасу на гарантії безпеки від США та Європи.

Озвучене на зустрічі з Дональдом Трампом сподівання Володимира Зеленського про завершення війни до зими станом натепер не має передумов для реалізації.

Але умови на війні, а відтак і на переговорах, можуть змінитися.

І може виявитися, що перемовини Володимира Зеленського з Дональдом Трампом були, хоч і важливим, але далеко не найголовнішим фактором завершення війни.