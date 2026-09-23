Понад 50 країн ООН закликали Росію погодитися на повне, негайне й безумовне припинення вогню та розпочати змістовні переговори про мир.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві, яку оприлюднили перед засіданням Ради Безпеки ООН висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У документі наголошується на солідарності з Україною та необхідності дотримання принципів Статуту ООН, зокрема поваги до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності держав, а також невід’ємного права на самооборону.

У заяві висловлюється «глибока стурбованість» ескалацією російських атак проти цивільного населення та інфраструктури України, які, за даними ООН, спричинили рекордно велику кількість жертв протягом останніх місяців.

«Закликаємо до повної поваги до міжнародного гуманітарного права, притягнення до відповідальності та захисту цивільного населення», – наголошується в документі.

Країни висловили занепокоєння атаками Росії в Чорному морі, зазначивши, що Москва намагається перешкоджати українському експорту зерна, створюючи загрозу глобальній продовольчій безпеці. Вони підтримують зусилля щодо досягнення домовленостей у Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства.

Автори заяви також нагадали, що з березня 2025 року Україна погодилася на повне, негайне й безумовне припинення вогню.

«Закликаємо Росію нарешті зробити те саме як необхідний крок до змістовної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру», – йдеться у заяві.

Країни також закликали Росію негайно, безпечно й безумовно повернути Україні всіх незаконно утримуваних, примусово переміщених або депортованих цивільних, зокрема дітей, а також повністю повернути всіх військовополонених та інтернованих.

«Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та змістовно долучитися до переговорів задля всеосяжного, справедливого й тривалого миру відповідно до міжнародного права», – наголошується у спільній заяві.

Документ підписали більшість країн Європи, Австралія, Канада, Коста-Рика, Гондурас, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Панама, Південна Корея.

Як повідомляло Інше ТВ, Росія і далі перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені – Зеленський показав наслідки ударів рф по Києву (ФОТО)