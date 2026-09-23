У своєму Телеграм-каналі Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ударів Росії по Києву

“Від ранку триває ліквідація наслідків російських ударів по Києву. Багато дронів запустили росіяни по місту, значна частина з них реактивні. Росія і далі перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені: фармацевтика, заправки, залізниця, звʼязок, торговельні центри. Станом на зараз відомо, що дві людини загинули. Ще 24 поранено. Мої співчуття рідним та близьким. Були також удари по містах і громадах восьми областей.

Під час кожної зустрічі на Генасамблеї ООН працюємо, щоб підтримка України була. І не менш важливий справедливий санкційний тиск на Росію. Україна вдячна усім, хто діє і тисне принципово. Фактично всі наші партнери погоджуються, що, коли є такі удари, поки ця терористична війна триває, не час для слабкості. Важливо, щоб санкції були сигналом для Росії та, зокрема, її олігархів, що війну треба закінчувати, а не пересиджувати. Дякую всім, хто допомагає Україні!”