Близько 19:45 вчора, 22 вересня, у Миколаєві до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що по проспекту Миру горить автомобіль.

На місці події слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління встановила, що вогнем пошкоджено автомобіль Audi. Перед тим власниця припаркувала його біля місця своєї роботи.

Пожежу транспортного засобу ліквідували рятувальники.

Нині поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину. З місця події вилучили фрагменти горіння транспортного засобу та інші речові докази, які будуть направлені на експертизу.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України «Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу», що карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Правоохоронці встановлюють свідків злочину і звертаються із проханням до громадян надати корисну для слідства за телефонами (0512) 53-17-81, 0 63 322 6899 або 102.