49-річний громадянин Ізраїлю приїхав до Умані на Рош га-Шана (головне свято в юдаїзмі), а назад так і не повернувся – після перевірки на кордоні його мобілізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

ЗМІ повідомляли, що хасид Йонатан Карлінський приїхав до Умані з Ізраїлю на святкування єврейського Нового року. На зворотному шляху автобус з паломниками зупинився на пункті пропуску на кордоні з Румунією.

Під час перевірки документів чоловіка затримали. За даними ізраїльського видання Mako, яке посилається на обізнані джерела, проблема виникла після того, як Карлінський заговорив з українськими поліціянтами українською мовою.

“Він припустився великої помилки […] Він хотів бути ввічливим, а це закінчилося його затриманням. Вони зрозуміли, що він, ймовірно, громадянин України, який народився в цій країні, і затримали його для допиту. Він думав, що якщо має ізраїльське громадянство, то має імунітет. Що його не затримають”, – розповів співрозмовник видання.

ДПСУ пояснила: під час оформлення з’ясувалося, що чоловік має також громадянство України. Крім того, він перебував у розшуку – відповідний запис містився в реєстрах військовозобов’язаних.

Відповідно до законодавства, прикордонники передали його представникам Національної поліції для подальшої перевірки.

З моменту затримання зв’язок із Карлінським обірвався. Родичі та друзі звернулися до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з проханням допомогти звільнити його та повернути додому.

Згодом з’явилась інформація про те, що чоловіка таки вирішили мобілізувати. Його місцезнаходження досі невідоме.

До Ізраїлю Карлінський виїхав ще 14 років тому. Цьогоріч він повернувся в Україну виключно на свято.

Прикордонна служба наголосила: іноземних громадян під час перетину кордону не перевіряють щодо військового обліку в Україні. Це не входить до повноважень прикордонників.

ДПСУ також підкреслила, що не проводить жодних мобілізаційних заходів у пунктах пропуску. Тому, за версією служби, говорити про “мобілізацію іноземця” некоректно.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс спростував фейки про тиск ЄС на Україну щодо мобілізації.

За його словами, Брюссель не змушує Київ призивати жінок і не втручається у мобілізаційні процеси.