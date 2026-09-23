Найбільша у світі криптобіржа Binance закриє можливість поповнювати та виводити гривню через свій сервіс Fiat Trade та заборонить обмінювати гривню на валюту USDT всередині Binance.

Про це повідомили на сайті криптобіржі.

Усі зазначені нововведення набудуть чинності з 28 вересня, 10:00 за Києвом. Зазначається, що заявки на купівлю або продаж за парою USDT/UAH, які в компанії не встигнуть виконати до зазначеного часу, будуть скасовані та анульовані.

Гроші з цих незавершених угод повернуться назад на баланс користувачів. Крім цього, увесь залишок гривні на балансі переведуть в USDT за фіксованим курсом 1 USDT = 46,5 UAH.

Binance закликала завчасно розпорядитися своїми запасами гривні на балансі, зауважуючи, що користувачі за бажанням можуть не здійснювати додаткових дій, якщо вони бажають, щоб їхній баланс UAH було автоматично конвертовано в USDT.

В криптобіржі не пояснили, чим зумовлені заявлені нововведення.

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