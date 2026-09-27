26 вересня особистими змаганнями з фехтування на шаблях стартував юніорський чемпіонат України.

На доріжки спорткомплексу Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського (Львів) вийшли 42 учасники і 51 учасниця з Києва, Одеси, Миколаєва, Черкас, Олександрії, Рівного, Нетішина та Вишневого.

Серед юніорок уже вшосте «золото» здобула Вікторія Коротченко з Миколаєва, повідомили в Національній федерації фехтування України, передає Інше ТВ.

19-річна миколаївська шаблістка пройшла «пулю» без поразок і продовжила впевнену ходу турнірною сіткою, де за п’ять поєдинків лише одній суперниці дозволила завдати понад сім ударів – у півфіналі Дар’ї Науменко (15:14). У фіналі ж підопічна Юрія Цапа та Максима Тура взяла гору над чемпіонкою України серед юніорок-2024 Веронікою Івановою (15:5) і таким чином виборола четверте поспіль і шосте загалом золото ЮЧУ.

Як повідомляло Інше ТВ, Олександр Лях з Миколаєва – переможець фехтувального Турніру пам’яті Когута (ФОТО)