Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі протягом кількох місяців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LІVE.

Буданов зазначив, що прототипи дронів-перехоплювачів вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі безпілотники.

“Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу”, – сказав глава ОП.

За його словами, зараз йдеться про масштабування виробництва та застосування таких систем. Тому масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.