Україна заздалегідь повідомила Південну Корею про можливу згадку президентом Володимиром Зеленським північнокорейських військовополонених під час його виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє Korea JoongAng Daily.

“Українська сторона заздалегідь повідомила нас і попросила нашого розуміння”, – сказав представник адміністрації президента Південної Кореї.

Водночас він зазначив, що Київ не повідомив точного формулювання майбутньої заяви та ступеня її публічності.

“Ми знали через дипломатичні канали про можливість того, що такий зміст щодо репатріації північнокорейських військовополонених може бути включений, але було незрозуміло, як саме це питання буде сформульовано”, – пояснив чиновник.

Представник президента Кореї повідомив журналістам, що Сеул пояснив Києву свою позицію — передача північнокорейських військовослужбовців не повинна була оприлюднюватися, оскільки уряд «прагнув врегулювати ситуацію спокійно та якнайшвидше».

«Щодо північнокорейських військовослужбовців, захоплених в Україні, наш уряд послідовно дотримується позиції, що ситуація має вирішуватися з урахуванням особистого волевиявлення цих людей, відповідного внутрішнього законодавства, міжнародного права та гуманітарних принципів. Ми досягли взаєморозуміння з Україною щодо того, щоб провести цей процес непублічно, без розголошення інформації», — додав він.

За його словами, заяви Зеленського призвели до того, що ситуація «дещо відійшла від попередньої домовленості».

Нагадаємо, як повідомляло сьогодні ІншеТВ, Президент Південної Кореї засудив Зеленського за інформацію про передачу військовополонених КНДР

Нагадаємо, що далі була Політична історія про північнокорейських полонених, Південну Корею і Залужного