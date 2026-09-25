Нагадаємо, як повідомляло сьогодні ІншеТВ, Президент Південної Кореї засудив Зеленського за інформацію про передачу військовополонених КНДР

А далі понеслося.

“Україна не брала на себе зобов’язання не розголошувати інформацію про передачу північнокорейських військовополонених Південній Кореї. Про це в коментарі РБК-Україна заявив неназваний представник Офісу президента України, – пише видання.

«Україна не обіцяла приховувати це, і ми ніколи не приховуємо, коли це стосується полонених. Це чутливе питання з точки зору того, що українці мають право знати, що відбувається з тим чи іншим питанням щодо полонених», – заявив співрозмовник.

Він також стверджує, що Південна Корея не брала на себе зобов’язання мовчати про передачу. Водночас Україна, за його словами, не розголошувала жодних істотних деталей процесу.

«Хоча там багато цікавого, і про них самих також», – додав представник ОП.

Хто такий цей “неназваний співрозмовник” довго гадати не треба, бо іншим виданням про те ж саме повідомляв радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Він з цього приводу посперечався і з медіарадницею Валерія Залужного Оксаною Тороп, і це вже вельми цікаво.

Тороп написала: “Зеленський їде до Нью-Йорка і на весь світ розказує про передачу полонених Південній Кореї. Но є нюанс – домовленість між країнами та угода про нерозголошення. «З огляду на численні проблеми, які це може спричинити у разі розголошення, з усіх поглядів було правильно не розкривати цю інформацію, і ми домовлялися саме про це. Україна розкрила інформацію про передачу, порушивши угоду про нерозголошення. Я не знаю причин, але шкодую про це», — заявив Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон.

А ми знаємо. Шоу, хайп і яскравий ефект для яскравої картинки. Несемось…”, – написала медіарадниця Залужного, ще поки що посла України. І Литвин у коментарях їй відповів.

Тож можемо привітати одне одного з тим, що тепер медіарадники, офіційні й напівофіційні, є першими голосами і розповсюджувачами політично чутливої інформації.