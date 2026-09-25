Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон засудив президента Володимира Зеленського за те, що той розкрив інформацію про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї.

Про це пише The Times of Korea, передає Суспільне.

Він назвав це порушенням угоди про нерозголошення, яке, за його словами, може спричинити чимало проблем.

«З огляду на численні проблеми, які це може спричинити у разі розголошення, з усіх поглядів було правильно не розкривати цю інформацію, і ми домовлялися саме про це. Україна розкрила інформацію про передачу, порушивши угоду про нерозголошення. Я не знаю причин, але шкодую про це», — заявив Лі.

Він наголосив, що це дуже чутливе питання, яке може суттєво вплинути на дипломатію та національну безпеку, а також на безпекову ситуацію на Корейському півострові.

У відповідь на запит агентства Yonhap, Офіс президента України заявив, що країна розкрила лише факт передачі північнокорейців Південній Кореї, не повідомляючи подробиць процесу. В Офісі президента додали, що було б дивно тримати в цілковитій таємниці всю операцію з передачі.

23 вересня президент України Володимир Зеленський, виступаючи на загальних дебатах ГА ООН у Нью-Йорку, заявив, що Україна нещодавно відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, яких взяли у полон українські військові.