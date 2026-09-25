Наприкінці вересня до Європи повернеться літня спека, яка в окремих країнах може сягнути 40 градусів. Незвичайно тепла погода протримається до початку жовтня, а температура повітря в багатьох регіонах перевищуватиме кліматичну норму на 10–14 градусів.

Про це пише Blikk, передають «Економічні новини».

Причиною різкого потепління стане надходження гарячого повітря з Північної Африки та Середземномор’я. Над значною частиною континенту сформується так званий тепловий купол — стійка область високого атмосферного тиску, яка затримуватиме нагріті повітряні маси над Європою.

За таких умов спека здатна триматися кілька днів поспіль, а іноді й тижнями. Цього разу ситуацію посилюватиме потужний південно-західний повітряний потік, який виникне між областю низького тиску над Атлантичним океаном та антициклоном, що формується над Європою.

Саме цей потік переноситиме розпечене повітря вглиб континенту, поступово поширюючи незвичайно високі для осені температури на нові території.

Найсильнішу спеку метеорологи прогнозують на Піренейському півострові. У центральних і південних районах Іспанії та Португалії до кінця тижня стовпчики термометрів піднімуться до +35…+38 градусів. Подекуди температура може наблизитися до позначки +40 градусів.

Спекотно буде й у Франції. У південних та центральних регіонах країни повітря прогріється приблизно до +35 градусів, тоді як на півночі континенту та в країнах Бенілюксу температура може досягти +30 градусів.

Хвиля тепла зачепить і Велику Британію. У південній та центральній частинах країни протягом короткого періоду прогнозують близько +25 градусів.

Із вихідних гаряче повітря почне поширюватися Центральною Європою, поступово просуваючись у північно-східному напрямку. У Німеччині очікують до +27…+29 градусів.

У північній Італії, зокрема Тоскані, а також у північних і центральних районах Балканського півострова та Греції температура повітря становитиме приблизно +28…+30 градусів.

За прогнозами синоптиків, незвичайно спекотна погода може зберігатися до перших днів жовтня. При цьому теплі повітряні маси продовжуватимуть рухатися на північ і схід Європи.

Водночас не весь континент опиниться під впливом теплового купола. У західній частині Європи очікують зовсім інші погодні умови: замість спеки окремі регіони накриють сильні дощі.

Зокрема, у західній Ірландії, Шотландії та південно-західній Норвегії в гірських районах до початку жовтня може випасти понад 150 міліметрів опадів.