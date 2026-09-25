Російський підрозділ Nestlé заявив, що продовжує працювати без обмежень. Концерн має намір «в повному обсязі» виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, партнерами та співробітниками.

Про це пише швейцарська SWI, передає Інше ТВ.

Передача часток Nestlé в російських компаніях до керуючої компанії L.E.V. Management не означає ані націоналізації, ані зміни власника. Про це йдеться у заяві швейцарського концерну. У Nestlé також висловили впевненість, що співпраця з новим керуючим «сприятиме подальшому розвитку бізнесу та підвищенню його ефективності».

Минулого тижня володимир путін передав частки в Nestlé Russia та Nestlé Kuban під тимчасове управління L.E.V. Management. Формально Nestlé залишається власником цих часток, проте на даний момент концерн не може самостійно ними розпоряджатися. Як довго триватиме така ситуація, наразі невідомо. У попередніх випадках тимчасове примусове управління нерідко ставало першим кроком до подальшої експропріації бізнесу або його передачі російським власникам. Раніше за такою ж схемою розвивалися події довкола російських підрозділів компанії Danone та пивоварного концерну Carlsberg: спочатку вони також були передані під тимчасове управління, а пізніше перейшли до російських покупців.

18 вересня 2026 року Nestlé повідомила, що «оцінює ситуацію, що склалася, і можливі варіанти подальших дій». У росії у концерну шість виробничих майданчиків. Нагадаємо, кремль пояснив рішення тим, що йдеться про компанії з так званих «недружніх країн». Прес-секретар президента росії дмитро пєсков пов’язав ці заходи із діями західних держав у зв’язку з війною проти України.

При цьому сама Nestlé росію не покидала: після початку повномасштабної агресії росії проти України концерн скоротив там свою діяльність, призупинив продаж низки брендів, необов’язковий імпорт та експорт, рекламу та інвестиції, але продовжив виробництво основних продуктів харчування. Компанія пояснювала це гуманітарною необхідністю постачати населення такими товарами.

До початку повномасштабної війни на росію припадало близько 2% продажів групи Nestlé. Після скорочення діяльності ця частка, за оцінками аналітиків, знизилася приблизно до 1%. У попередніх випадках тимчасове примусове управління нерідко ставало першим етапом фактичної втрати західними компаніями свого бізнесу у росії.

Компанія Danone у 2023 році втратила контроль над російським підрозділом і пізніше продала його. Російський бізнес Carlsberg також спочатку опинився під державним управлінням, а потім продали російським покупцям. Тому нинішній випадок із Nestlé відрізняється важливою деталлю: на відміну від Danone та Carlsberg швейцарський концерн не заявляв про намір піти з росії після початку повномасштабної агресії проти України.

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