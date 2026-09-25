Росіяни продовжують тероризувати Київ. Вночі у Солом’янському районі влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. У Подільському районі влучання БпЛА в нежитлову будівлю.

А сьогодні вранці ворог вдарив по Печерському району столиці.

У поліції повідомили, що близько 08:00 ворожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.

Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.