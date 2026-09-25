Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів про те, куди і як буде бити РФ в Україні, і наскільки готова українська енергетика вистояти під цими ударами.

Коротко про головне із сказаного:

-Ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони, — стратегію дій російських терористів на цю зиму. Це два великі документи, де все дуже холодно й чітко прописано: з таблицями, з кількістю зброї на кожен об’єкт, необхідною для того, щоб його знищити. Види зброї — від балістичних ракет до звичайних дронів і дронів з реактивними двигунами. Тобто все пораховано, «наряди», як вони це називають, на кожен об’єкт розписані.

Ця стратегія вразила і партнерів, і нас своїм цинізмом та холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику.



Йдеться про комплексне ураження енергетики в широкому сенсі: постачання тепла, води, водовідведення, знищення нашої генерації та інтерконекторів — як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро.



Ми розуміємо, як вони будуть діяти.



Звичайно, станом на сьогодні у них накопичено доволі багато інформації — і щодо тих об’єктів, які вони вже уражали, і щодо об’єктів, які ще не були під атакою. Тобто на цю зиму ворог готується дуже ґрунтовно.



Ми готуємося не менш ґрунтовно, щоб себе захистити.

Як міністр енергетики, який відповідає за те, щоб енергетика в державі була в порядку, безумовно, я несу повну відповідальність за те, як ми пройдемо наступну зиму. Я глибоко переконаний, що ми наступну зиму пройдемо. Пройдемо її достойно, переживемо.

Безумовно, розуміючи плани ворога, стратегію ворога, важко говорити про те, що ця зима буде легкою прогулянкою.



Вони чітко прораховують стратегію щодо великих міст окремо: Київ, Харків, Одеса, міста-півмільйонники — тобто все це у ворога дуже ретельно прораховано. І, безумовно, накрити країну бетонним куполом від цих ракет неможливо.



Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту, але при тисячах російських ракет і дронів навіть 10% — це боляче для енергетичної інфраструктури, і не лише для енергетичної.



Ми бачимо сьогодні, що ворог свою стратегію поширив і на цивільну інфраструктуру, і на логістику, і на “Укрзалізницю”, і на склади наших приватних логістичних компаній.



Тому все це комплексно, якщо ми входимо в наступну зиму, вимагатиме від нас додаткових великих зусиль.

Але і росії буде боляче. Я впевнений, ми дамо гідну відповідь. Ворог має відчувати: йому має бути не менш боляче, ніж нам. Тому наші дипстрайки, у разі якщо ворог буде атакувати нас, продовжуватимуться.

Щодо нашого захисту: навіть при збільшенні ударів росіян цієї зими, навіть при їхній більш чіткій стратегії знищення нашої енергетики ми, безумовно, більш підготовлені.