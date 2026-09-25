На щастя, ніхто не постраждав. Причини обох пожеж встановлюються.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, удень на одному з об’єктів виникла незначна пожежа. Вогнеборці ліквідували горіння на площі 25 кв. м.

А ввечері горів підкапотний простір легкового автомобіля. Рятувальники вберегли від знищення транспортний засіб та загасили займання на незначній площі.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби рятувальники Миколаївщини ліквідували пожежі, які спалахнули після російських атак (ФОТО)