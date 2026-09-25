У четвер президент США Дональд Трамп приймав у Білому домі голову КНР Сі Цзіньпіна на пишному саміті, який був багатим на символізм, але бідним на конкретні результати: жодних ознак прориву в таких складних питаннях, як штучний інтелект, торгівля, Тайвань та війна з Іраном, не спостерігалося, пише Reuters.

Лідери разом із дружинами відвідали офіційну вечерю — захід високого рівня, де подавали морського окуня в кунжутній скоринці, а серед гостей було чимало керівників технологічних компаній. За воротами Білого дому група гучних протестувальників скандувала гасла на кшталт «Китай — геть із Гонконгу»; ці вигуки було чітко чути лідерам, коли вони позували для фотографій на встелених червоною доріжкою сходах Білого дому.



У своїй промові під час вечері Трамп зазначив, що вони із Сі «розуміють: ми представляємо різні системи, але зв’язки між нашими народами залишаються міцними, і наші відносини ще ніколи не були такими добрими».

Згодом Трамп запросив гостей оглянути місце будівництва нового бального залу неподалік; за кілька годин до цього він показав Сі вертолітний майданчик, зведений на території комплексу Білого дому. Будівельні проєкти — часта тема для президента, який приділяє значну увагу оновленню фізичної інфраструктури Вашингтона.

Сі заявив, що провів із Трампом ґрунтовні переговори й досяг «спільного розуміння з багатьох питань», що забезпечило «нові стратегічні орієнтири для китайсько-американських відносин». Подробиць він не навів.

«Китай і Сполучені Штати повинні діяти як відповідальні великі держави», — сказав він, закликаючи до «нового підходу до взаємодії між великими країнами».

Зустріч вирізнялася місцем проведення — Вашингтон, тоді як десятки світових лідерів перебували в Нью-Йорку на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Подія відбулася на тлі зростання занепокоєння громадськості стрімким розвитком штучного інтелекту, а також у той час, коли Трамп намагається врегулювати війну з Іраном — конфлікт, ініційований його адміністрацією спільно з Ізраїлем. Ця війна призвела до різкого зростання цін на енергоносії та негативно вплинула на рейтинг схвалення президента напередодні проміжних виборів у листопаді.

ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО ТАЙВАНЮ

Під час двосторонньої зустрічі, що відбулася в другій половині дня, Сі закликав США виступити проти «незалежності Тайваню» (згідно з повідомленням офіційного китайського інформагентства), торкнувшись одного з найгостріших питань у відносинах між двома країнами. Білий дім поки що не оприлюднив власного звіту про ці переговори.



Очікувалося, що цього тижня Сі наполягатиме на тому, аби Трамп припинив продаж зброї Тайваню. Після візиту до Китаю в травні Трамп заявив, що призупинив реалізацію пакета озброєнь для Тайваню вартістю близько 14 мільярдів доларів, назвавши це «дуже хорошим важелем впливу на переговорах».

Цей крок викликав занепокоєння в деяких союзників США в Азії та навіть серед однопартійців Трампа з Республіканської партії: вони побоювалися, що президент може піддатися спокусі послабити підтримку Тайбея з боку Вашингтона в обмін на економічні вигоди. Китай вважає демократичний Тайвань своєю територією і не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом.

Саміт лідерів двох країн відбувся невдовзі після того, як Трамп рішуче відстоював право на застосування військової сили у своїй промові в ООН на початку тижня, натякнувши, що може «знищити» Іран. У четвер, під час розмови із Сі, він обрав зовсім інший тон, що відображало зміну балансу сил на користь китайського лідера після торговельної війни, яка завершилася поступками з боку США в питанні мит.

У своїй промові після прибуття Сі в четвер Трамп наголосив на «справді великій дружбі» з китайським лідером, замість того щоб зосереджуватися на розбіжностях у політиці, і зазначив, що дві держави досягли значного прогресу в торговельних відносинах після його візиту до Китаю в травні. Більш конкретно Сі зазначив, що інтереси обох країн тісно переплетені, а конкуренція між ними має бути «здоровою». За його словами, у Китаї раді бачити американські компанії; він також висловив сподівання, що «до китайських компаній тут, у Сполучених Штатах, ставитимуться справедливо».

Сі також заявив, що збройні сили обох країн повинні підтримувати регулярний діалог задля ефективнішого запобігання кризовим ситуаціям.

ОСОБИСТИЙ РІВЕНЬ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО

Едгард Каган, колишній високопосадовець Білого дому, відповідальний за напрямок Східної Азії, зазначив, що відмінності в риториці свідчать про різні стратегії кожного з лідерів.

«Президент значною мірою подає це як питання своїх особистих стосунків із Сі, — сказав Каган, який нині працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. — Цікаво, що Сі поводиться набагато обережніше, натякаючи, що йдеться не стільки про особисті стосунки, скільки про відносини між державами».

Цей саміт — перший візит Сі до Вашингтона за понад десять років — є другою цьогорічною зустріччю лідерів двох найбільших економік світу.



З огляду на його зв’язки з впливовими лідерами, цей візит є не лише нагодою для дипломатії високого рівня, а й питанням національного престижу.

Однак жоден американський телеканал не транслював виступи Трампа та Сі в прямому ефірі; мовники відмовилися надавати відеоматеріали на знак протесту проти рішення Білого дому заборонити доступ представникам CNN, MSNBC та Politico.

Під час свого виступу в четвер Сі заявив, що обидві країни повинні «гарантувати, що розвиток штучного інтелекту завжди залишатиметься під контролем людини».

На думку аналітиків, гостра конкуренція між двома державами у сфері штучного інтелекту, ймовірно, обмежить можливості для укладення угод, що виходили б за межі суто символічних домовленостей.

Наразі немає суттєвих ознак того, що Пекін готовий тиснути на Іран, аби той поступився вимогам США. Як повідомляє агентство «Сіньхуа», під час зустрічі в четвер Сі висловився на підтримку відновлення режиму припинення вогню між США та Іраном і подальшого укладення мирної угоди.

До списку запрошених на державну вечерю в четвер увійшли керівники провідних компаній, зокрема Тім Кук (Apple), Джефф Безос (Amazon), Сундар Пічаї (Alphabet), Сем Альтман (OpenAI), Ілон Маск (Tesla) та Дженсен Хуанг (Nvidia). Попри такий склад учасників, обізнані з планами США джерела стверджують, що Трамп, імовірно, збереже жорсткий експортний контроль над американськими технологіями, обмеження на які Сі прагне послабити.