Вчора та сьогодні росіяни атакували область БпЛА, попередньо типу «Shahed».

Внаслідок ударів в Очаківській громаді Миколаївського району пошкоджено шість господарських споруд, виникли пожежі. Вогнеборці ліквідували їх на площах 70 та 200 кв. м.

Постраждалих немає, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Минулої доби у Миколаєві рятувальники також ліквідували пожежу споруди господарчого призначення площею 40 кв. м, яка виникла через коротке замикання електромережі.

Загалом від ДСНС залучались понад 20 співробітників та 5 одиниць техніки.

Як повідомляло Інше ТВ, Пошкоджено господарські споруди та приватний будинок – наслідки атаки «шахедами» та FPV-дронами Миколаївщини