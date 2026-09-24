Вчора та сьогодні росіяни атакували область БпЛА, попередньо типу «Shahed».
Внаслідок ударів в Очаківській громаді Миколаївського району пошкоджено шість господарських споруд, виникли пожежі. Вогнеборці ліквідували їх на площах 70 та 200 кв. м.
Постраждалих немає, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Минулої доби у Миколаєві рятувальники також ліквідували пожежу споруди господарчого призначення площею 40 кв. м, яка виникла через коротке замикання електромережі.
Загалом від ДСНС залучались понад 20 співробітників та 5 одиниць техніки.
Як повідомляло Інше ТВ, Пошкоджено господарські споруди та приватний будинок – наслідки атаки «шахедами» та FPV-дронами Миколаївщини