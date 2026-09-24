Минулої доби під ударами росіян перебували громади Миколаївського району.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 24 вересня, передає Інше ТВ.

Так, учора та сьогодні ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки в Очаківській громаді пошкоджено шість господарських споруд, виникли пожежі. Постраждалих немає.

Крім цього, вчора ворог атакував двома FPV-дронами Куцурубську громаду. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.